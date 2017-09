Arqueólogos japoneses y peruanos hallaron restos óseos de nueve jóvenes con edades de entre 25 y 30 años en Sicán, Lambayeque. De acuerdo a Canal N, estas personas fueron lanzadas a una fosa de aproximadamente 5 metros de profundidad,



Tras varias semanas de excavaciones, los expertos encontraron estos sacrificios humanos de más de mil años de antigüedad correspondientes a la cultura Lambayeque.



Los investigadores presumen que son parte de la tumba de algún dignatario de la zona. "Algunos están completos, otros no. No tienen tratamiento del cuerpo como las tumbas. Son cuerpos sacrificados", indicó Go Matsumoto, asesor científico de la universidad Yamagata de Japón.



En uno de los frentes, el equipo encontró un taller donde se encontraba enterrado un joven maestro de orfebrería ataviado de 18 huacos rey.



Las excavaciones se realizan en el complejo arqueológico Sicán, entre las huacas El Loro y Las Ventanas, con presupuesto del gobierno japonés. Las investigaciones culminarán esta semana, pero se retomarán en enero de 2018.