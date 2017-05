Laura Bozzo a favor de que Alberto Fujimori sea indultado

La polémica conductora de televisión, Laura Bozzo, se presentó en el programa de radio del periodista Phillip Butters, donde mostró a favor de que se le conceda el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori.



“Vamos a analizar en un solo segundo los cargos que se le imputan a Alberto Fujimori: El juez César San Martín se dio cuenta que no había ni un solo testigo, ni una sola cuenta, no había nada. Se estaba cayendo todo la sentencia, entonces consulta para ver como lo implicaban. No hay un testimonio, no hay nada en su contra. No digo que no haya cometido errores, ahora lo está pagando”, indicó Laura Bozzo.



Laura Bozzo añadió: “Soy abogada y me parece asquerosa la sentencia. Primero era el arresto domiciliario y luego el hábeas corpus. El mandatario Pedro Pablo Kuczynski busca pretextos. No está probado que Alberto Fujimori haya cometido delitos de lesa humanidad. No voy justificar lo de La Cantuta y Barrios Altos, lo lamento, pero también lamento a los muertos por el terrorismo”.