Laura Bozzo a lo Paquita la del Barrio: "Alejandro Toledo es una rata inmunda"

Al puro estilo de Paquita la del barrio y su popular tema 'Rata de dos patas'. Así criticó Laura Bozzo a Alejandro Toledo. La polémica conductora peruana regresó al Perú para demandar a Fernando Olivera, pero aprovechó una entrevista en radio Capital para arremeter contra el expresidente.



Fuertes calificativos. Laura Bozzo calificó a Alejandro Toledo de "mentiroso", "escoria" y "rata". Y además lo culpó de su encierro domiciliario durante tres años.



"Siempre dije que Alejandro Toledo era un mentiroso. Un hombre que insulta a la mamá de su hija, un hombre que dice que su hija no es su hija y luego la reconoce sin ADN, voluntariamente. Buenas noches Zarai y nunca más la vuelve a ver. Eso no se hace. Inventó la muerte de su madre en un terremoto. ¿Qué clase de rata inmunda eres? No quieres a tu madre, no quieres a tu hija, eres basura, eres escoria, eres lo peor que le ha podido pasar al Perú como presidente", dijo Bozzo, quien estuvo a punto de perder la vida hace unos meses debido a una mala cirugía.



Según Laura Bozzo, Alejandro Toledo le hizo mucho daño. La 'abogada de los pobres' insistió en que el ex mandatario peruano, sobre quien pesa una orden de captura internacional por lavado de activos y tráfico de influencias, la "encerró" por venganza.



Como se recuerda, en su programa de televisión se hizo público que Toledo tenía una hija extramatrimonial. Pero más tarde unas cartas revelaron que detrás del caso estaban el fujimorismo y Vladimiro Montesinos. Pese a la denuncia, Toledo ganó las elecciones en 2001. ¿Qué pasó después? El Poder Judicial dictó una orden de arresto domiciliario contra Laura Bozzo.



"Siempre dije desde un principio que (Toledo) era un mentiroso, un cínico. Quien no reconoce a su hija es basura, y siempre lo demostraste. Alejandro Toledo en la vida todo da vueltas, a la hora que nos morimos, nos morimos todos, y tú vas a pagar bien caro todo el daño que has hecho. Me metiste adentro solo por Zaraí porque eres un pisado. Quien está detrás de todo este es Eliane Karp”, agregó Bozzo.