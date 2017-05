Laura Bozzo presentó denuncia contra conocida clínica por mala praxis

La popular abogada de los pobres, Laura Bozzo, denunció esta mañana a la clínica San Felipe por mala prazis. Contó que estuvo prácticamente en coma, shock séptico y hasta le dio septicemia luego de someterse a una cirugía preventiva contra el cáncer de útero en este centro salud.



“A la hora de sacarme el útero me cortaron el intestino y me dejaron dos capas de piel quemada en las dos operaciones que me hicieron” declaró la conductora a Latina. Agregó que no podía trabajar ni su programa pudo salir por ese ‘hueco en la barriga’.



Para hacer la denuncia por negligencia, acudió a la sede de la Dirincri, ubicada en el Cercado de Lima. Durante la entrevista con dicho canal, la abogada también reveló que este viernes acusará a Alejandro Toledo y al exministro Fernando Olivera por secuestro, chantaje y extorsión por el arresto domiciliaria que sufrió en el 2000.