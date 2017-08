Lava Jato: Juan Pari publicó 'Estado corrupto', libro que traerá polémica

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



VIAJECITO I

Según el semanario Sucesos, antes de 28 de julio, PPK ya había coordinado la licencia del Congreso con Luz Salgado para su viaje de un mes a Estados Unidos, pero dos razones trajeron por la borda sus ‘vacaciones’. Quééé...



VIAJECITO II

La primera fue la filtración de su viajecito. La segunda, ‘el motín a bordo de los PPKausas’. Dicen que Gilbert Violeta está a punto de abandonar el barco. No me diga...



VIOLETA

Hablando de Violeta, colaboradores eficaces lo vinculan con la red de Rodolfo Orellana. Él dice que vendió sus acciones de una empresa a la pareja de Orellana, pero no lo ha vuelto a ver...

‘ESTADO CORRUPTO’

Juan Pari publicó el ‘Estado corrupto’, libro que aborda el caso Lava Jato en el Perú. Revela que en la comisión que presidió había gente que quería defender a Humala, al Apra, Toledo. Nooo...



'TÍO BIGOTE'

Enrique Cornejo declaró ante el fiscal Hamilton Castro por la Línea 1 del Metro de Lima. Dizque por ese proyecto Odebrecht no pagó sobornos. ¿Le creemos?...