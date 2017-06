Panamá le bajó el dedo a Pura Vida prohibiendo su importación y comercialización en su territorio por no ser leche pero los niños peruanos que han consumido por mucho tiempo este producto del Grupo Gloria pueden haber sufrido un retraso en su crecimiento.



Así lo advirtió Óscar Miranda Cipriano, gerente de Nutricionistas en Acción, quien precisó que la leche de vaca tiene alto contenido de calcio y es biológicamente aceptable (biodisponible), por lo que tiene un impacto positivo en el crecimiento óseo de los menores.



En cambio, el producto lácteo Pura Vida está elaborado a base de soya, de origen vegetal, que tiene una deficiente cantidad de calcio. Además, sus proteínas no son asimiladas totalmente por el ser humano a pesar de su parecido con la leche por su color y espesor.



“Por cada 10 gramos de soya, asimilamos unos 6, por ejemplo. Pero si además el niño no tiene un complemento adecuado en su alimentación (otros alimentos con calcio y proteínas), puede impactar negativamente en su crecimiento”, advirtió a la agencia Andina.



Miranda Cipriano citó al Código Alimentario (Codex Alimentarius), creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para recordar que se denomina leche a la secreción mamaria normal de animales lecheros obtenida por ordeños.



“Es decir, la leche que sale de ubre. Lo que no se obtiene de esta manera, es un producto lácteo y eso es lo que pasa con los productos Pura Vida", precisó el especialista, que dijo que esta marca del Grupo Gloria no debería presentarse como leche sino como producto lácteo.



Esta revelación llega en momentos en que el Grupo Gloria se encuentra bajo la mira de las autoridades locales por esta controversia y no sería la única: Nestlé fue acusada por diversas asociaciones de protección al consumidor debido a que en el envase de algunos de sus productos se induce al consumidor a un error ofreciendo leche en vez de productos lácteos.



