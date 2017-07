Lima: apagón en varios distritos sorprende y asusta a usuarios

Twitter se ha visto 'inundado' por no pocos comentarios sobre la falta de energía eléctrica en diversas zonas de Lima. Muchos de ellos no solo se han dedicado a reportar el hecho, sino a pedir explicaciones a las empresas concesionarias.



Se conoce que los distritos afectados por el apagón son La Molina, Jesús María, Huachipa, La Victoria, Cercado de Lima y Lince. Es más, algunos usuarios del Metropolitano dieron cuenta de falta de luz en las estaciones Estadio Nacional y Central.



Hay que mencionar que no solo el sector domiciliario ha sido el afectado por el apagón en Lima. Los semáforos han dejado de funcionar, ocasionando nudos en diversas intersecciones.



Se recomienda a las personas tratar de no acudir a los distritos mencionados mientras dure el apagón en Lima para evitar retrasos. Al cierre de la nota, Luz del Sur ni Edelnor se han pronunciado sobre esta situación.



ACTUALIZACIÓN

​17:52

El portal Perú21 habló con un representante de Luz del Sur, el cual dio a conocer qué era lo que había pasado. Según relató, un gallinazo se estrelló con una línea eléctrica activando el sistema de seguridad.