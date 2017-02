Lima: cachorros iban a ser vendidos de forma clandestina [FOTOS]

La Municipalidad de Lima intervino un local en el que se comercializaban animales de forma clandestina. El predio en el que los agentes de Fiscalización entraron está ubicado en el jirón Ayacucho 568, muy cerca al Mercado Central.



Según se indicó en el portal de la entidad edil, los agentes de la Municipalidad de Lima ingresaron al segundo piso de esta galería donde encontraron a las mascotas, las cuales eran ofertadas por catálogo o teléfono.



John Ortiz, subgerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima, expresó que se hallaron a siete cachorros en la operación. Además, él hizo hincapié en las normas sobre la venta de animales.

Lima Fueron 7 los cachorros rescatados. (MML)

"A los vecinos les recordamos que en el Centro Histórico de Lima no está permitida la venta de mascotas, la zonificación no lo permite. Si se acercan a estas zonas lo único que van a hacer es generar el maltrato de animales que viven en condiciones de salud totalmente precarias”, manifestó.



El sitio donde se hizo la intervención fue clausurado con la colocación de un muro de concreto, algo que debería disuadir a los comerciantes de perros y gatos de esta parte de la ciudad. ¡Adopta, no compres!

