Lima: Derroche de agua en carnavales equivale al contenido de 30 piscinas olímpicas

Si en este mes de febrero tienes pensado jugar carnavales, toma en cuenta que solo en Lima, este derroche irresponsable, supera los 120 millones de litros el agua potable, lo que equivale al contenido de 30 piscinas olímpicas o al consumo de 4, 800 familias en un mes, advirtió la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiennto (Sunass).



En ese sentido, representantes de Sunass, recordaron que más de 700 mil personas en Lima no tienen agua potable en sus hogares y por ello exhortaron a la población a no derrochar el agua durante la temporada de carnavales.



Esta invocación se hizo en marco a la campaña ¡Ahorremos agua, es vida! cuyo objetivo es sensibilizar a la población sobre urgente necesidad de mejorar las prácticas de consumo en casa y valorar en su real dimensión el servicio de agua potable.





Lima es la segunda ciudad más grande del mundo ubicada en un desierto después de El Cairo. Sin embargo, el río Nilo tiene en promedio un caudal de 2,830 metros cúbicos por segundo (m3/s) y el río Rímac tiene un caudal de tan solo 26 m3/s, con la ayuda de los reservorios construidos (sistemas de lagunas, represas y un túnel trasandino) en la parte alta de Lima y Junín.





Pese a contar con menor disponibilidad de agua cruda para potabilizar, los malos hábitos de consumo de la población en Lima y la baja valoración del servicio son las causas de un consumo desmedido en especial en época de carnavales, indica la institución.



Esta “cultura de derroche” se evidencia en los desproporcionados consumos registrados entre los usuarios de Sedapal, que llegan a consumir hasta 250 litros per cápita al día.



De acuerdo con los estándares de consumo referenciados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) una persona puede satisfacer todas sus necesidades diarias de agua para todo uso (alimentación, aseo personal, cocción de alimentos, lavado de ropa, etc) hasta con un máximo de 100 litros/día.



De esta manera, una familia de cinco miembros en Lima debería consumir un máximo de 15 metros cúbicos al mes. Sin embargo, se registran consumos que van desde 25 a 50 metros cúbicos mensuales, en especial en los estratos medios y altos.



En cambio, una familia que no tiene el servicio de agua potable de Sedapal consume un promedio de 5 metros cúbicos al mes y tiene que pagar 15 soles por cada metro cúbico de agua a camiones cisternas, mientras un usuario doméstico de Sedapal paga en promedio 2 soles el m3. En Lima más de 700 mil personas no tienen acceso al agua potable en casa.