¡Está que quema! Hoy, 6 de enero, Lima superó los 30 grados de temperatura incluso antes del mediodía, siendo así el día más caluroso en lo que va del verano. La zona este de Lima incluso superó los 31 grados y alcanzó una sensación térmica (el calor que se percibe) de 33.9 grados.

“Antes del mediodía, los termómetros registraron 30.5 grados en la estación meteorológica de La Molina” dijo Tania Ita, especialista de la Subdirección de Predicción Meteorológica (SPM) del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

También indicó que a las 10 de la mañana ya se registraba 29 grados en la estación del Campo de Marte (Jesús María) y en la del aeropuerto Jorge Chávez (Callao).

“Estas temperaturas son las más altas registradas en Lima en lo que va del verano, que empezó el 21 de diciembre”, indicó.



SENSACIÓN TÉRMICA

A su vez, desde su cuenta de Twitter, Abraham Levy ‏el ‘hombre del tiempo’, indicó que a las 11 de la mañana, Lima alcanzaba los 29 grados en la zona oeste y 30.9 grados en el este. En tanto, la sensación térmica llegaba a 33 grados en La Molina y San Juan de Lurigancho.

Posteriormente, a la 1:30 de la tarde, señaló: 31,2 grados en la Estación Meteorológica de La Molina, con 33,9 grados de sensación térmica”.

SEGUIRÁ AUMENTANDO…

Este fin de semana, Lima seguirá con mٞáximas de entre 29 y 30 grados, pero recién vamos en el inicio del verano y la temperatura se seguirá elevando.

Trome consultó con Karen Guevara, meteoróloga del Senamhi, quien indicó que los meses más críticos de esta estación son febrero y marzo, por lo que la temperatura se seguirá elevando y pasará de 31 grados. “La sensación térmica incluso será mayor de 32 grados. Además, a menor humedad, se siente el calor más intenso”, explicó a Trome.

“El índice de radiación UV ya está llegando a nivel 14 y 15, considerados muy altos y en febrero en algunas zonas de Lima puede llegar a nivel 16, lo que es extremadamente alto y peligroso”, manifestó.

RECOMENDACIONES

Especialistas de EsSalud, Solidaridad Salud, La Liga contra el cáncer y Oncosalud aconsejan:



-No se exponga más de 30 minutos al sol. Evite hacerlo de modo directo entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde.



-Use protector o bloqueador solar: Aún si no va a la playa o si está nublado. Que sea mínimo con Factor de Protecciֶón Solar (FPS) 50. Aplique media hora antes de salir a la calle y reaplique cada 3 horas y también si se moja al entrar al mar o transpirar mucho.



-Proteja su piel: Con bloqueador solar, gorro o sombrero de ala ancha, sombrilla, prendas de textura delgada pero de manga larga.



-Sus ojos también necesitan protección: Use lentes de sol con protección UV. Adquiéralos en lugares de garantía como ópticas o establecimientos especializados.



-Bebés menores de 6 meses no deben ir a la playa ni ser expuestos al sol (su piel es muy sensible). Tampoco usar bloqueador solar (en ellos puede causar irritación, alergias, dermatitis).



-Evite broncearse: Aunque parezca que el bronceado da una mejor tonalidad o apariencia a sula piel, la mayoría solo 'se quema'. ¿El riesgo? Más propensos a manchas, arrugas y hasta el cáncer.



-Chequeo preventivo de la piel: Al menos una vez al año, para detectar a tiempo alguna mancha, lesión o lunar sospechoso y evitar que derive a cáncer.