Lince: clausuran el mercado Lobatón tras una serie de irregularidades

El popular mercado Lobatón, en el distrito de Lince, fue clausurado hoy por no contar con la autorización municipal de funcionamiento, además de presentar una serie de deficiencias en sus instalaciones.



Los comerciantes señalaron que no les han querido renovar el contrato de funcionamiento, pero que acataran las medidas de remodelación para que continúen con su trabajo.



La subgerente de Fiscalización de la Municipalidad de Lince, Giannina Vidal, señaló que la medida provisional de clausura inmediata del mercado Lobatón sólo se podrá levantar si los comerciantes cumplen con los compromisos.



El inmueble, ubicado en la cuadra 22 de la avenida Petit Thouars, fue clausurado, además, por no cumplir con la culminación del nuevo techo con estructura metálica y faltas en el reordenamiento del sistema eléctrico.