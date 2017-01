Increible. Un sereno de Municipalidad de Lince recibió tremenda golpiza por parte de unos jóvenes, cuando atacaban a una mujer en plena vía pública.



El agente agredido identificado como José Esquivel Cuba, señaló a Latina, que vio a una mujer que era golpeada por tres iracundos sujetos, al acercarse para defenderla, termino siendo agredido.



"No es la primera vez que estos sujetos nos agreden, no solo me han golpeado a mí, sino también a mis otros compañeros", indicó la víctima.



Precisó que cuando intervino a los hombres, estos le dijeron que no se metiera porque iba terminar peor.



"Si mis compañeros no llegaban y los detenían, no sé cómo hubiera terminado. Cuando los jóvenes se escaparon fueron a esconderse a la casa de un policía retirado", denunció Esquivel.



Detalló que se está investigando a estos sujetos para ser detenidos.