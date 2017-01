Llegó al Perú el adolescente acusado de matar a joven argentino [VIDEOS]

Ya llegó al Perú Brian Joel Cruz Gonzáles, el adolescente de 15 años acusado de matar al argentino Brian Aguinaco. Y es que el peruano fue liberado por orden del juez por ser inimputable, es decir menor de edad.

A las 2:00 a.m. de este miércoles, Cruz Gonzáles llegó a Lima donde fue recibido por su abuelo después de involucrarse en este crimen. Según varios testimonios y tareas de diligencia realizadas por los detectives de la División de Homicidios de la PFA y por los investigadores de la Fiscalía Nacional en lo Criminal, el joven habría asesinado a Aguinaco.

Todo ocurrió durante la noche de Navidad en Buenos Aires, Argentina, cuando Aguinaco iba caminando por las calles de la capital con su abuelo. Es en ese momento que vieron que dos delincuentes asaltaban a una muchacha en plena vía pública. Uno de los ‘motochorros’, como les llaman los argentinos a los que asaltan en motocicleta, le disparó a Brian Aguinaco.

Brian Cruz González llega a Lima.

Brian Aguinaco, de 14 años, en una foto familiar. Brian Aguinaco, de 14 años, en una foto familiar.

Tras el homicidio, el fiscal pidió la detención inmediata del adolescente, aunque más tarde el titular del juzgado de Menores 7, Enrique Velázquez, dijo que podía salir libremente del país. ‘Estuvimos a la mañana con Velázquez. Explicó que los menores no son punibles de 16 para abajo, no lo puede detener más de 10 días. No tenía opción de no dejarlo libre’, explicó Guillermo Endi, el abogado de la familia.

Marcha en Argentina por Brian Aguinaco.

Por otro lado, también aclaró que Cruz González viajó a Perú ya que aquí viven sus abuelos, los únicos familiares que se pueden hacer cargo de él, por lo que se les otorgó la tutela. ‘Este tipo de menores con el panorama que tenía, por cómo fue educado, es muy probable que vuelva a delinquir’, dijo preocupado el letrado.

Testimonio de los padres de Brian Aguinaco.

Finalmente criticó al juzgado puesto que considera que pudieron actuar de manera diferente. ‘Hay herramientas para crear jurisprudencia y aplicar la ley de otra manera. A este chico le faltaban dos meses para cumplir los 16. Ante tal hecho podrían haberlo procesado. De 16 a 18 puede ser procesado’, aclaró.

