Facebook: "Si la flaquita no quiere, la pepeas y listo", dice locutor y causa la indignación de usuarios

"Tranquilo, brother, si la flaquita no quiere, la pepeas y listo". Esta fue la terrible frase que usó Pablo Tomairo, locutor de radio Planeta, para iniciar su programa la noche del martes. Su desafortunado comentario inmediatamente generó el rechazo de varios oyentes. Y fue un joven quien denunció el hecho en Facebook, causando la indignación de decenas de usuarios, quienes viralizaron su mensaje.



"¿Quién es el conductor de Planeta a las 7pm? Dijo "tranquilo brother, si la flaquita dice que no, la pepeas y ya está." #NiUnaMenos Vamos en el auto con Claudia y Andrea, de 10 años, y explicamos aberración y gravedad de dicho comentario. No debe pasar por ligero", escribió Jaime Miranda en Facebook.



Tras la ola de críticas en contra de Tomairo, el joven locutor usó sus redes sociales para pedir disculpas a sus oyentes y admitir que dijo una "frase estúpida".



"Hoy cometí un grave error al iniciar mi programa radial. Como es habitual, doy la bienvenida a mis oyentes de una forma amena pero hoy emití una frase estúpida, tomando la palabra "pepeo" como broma que entiendo no debe ser tomada como tal en ninguna circunstancia. Me disculpo con todos (mis oyentes y público en general) por tremendo error", escribió Tomairo en Facebook.



En tanto, la radio para la que labora Tomairo emitió un comunicado sobre el hecho esta mañana. "Radio Planeta ofrece disculpas a todo el público por el comentario emitido al aire por nuestro locutor en el programa ‘Beats’", se lee en el post en Facebook.



Y agregan: "Radio Planeta no solo está en contra de cualquier comentario que incentive esta clase de conductas y que incentive la violencia en todas sus formas, sino también está en contra de comentarios que promuevan bromas en torno a dichas situaciones, y trabajaremos diariamente en evitar impulsar comentarios de este estilo sin perjuicio de emitir internamente las sanciones que correspondan".