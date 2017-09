Los Olivos: Comerciante recuperó parte de su dinero quemado en incendio

Don Guillermo Teodosio, uno de los comerciantes que perdió gran parte de sus ahorros en el incendio del mercado 8 de Diciembre, en Los Olivos, volvió a sonreír pues el Banco Central de Reserva del Perú logró cambiarle parte de sus billetes esta mañana.



Sin embargo, no fue el total de sus ahorros, pues no todos los billetes llevados por el comerciante cumplían con todos los requisitos para ser cambiados por la BCR. Es decir, no contaba con más del 50% del billete.



Dinero quemado. Dinero quemado. Dinero quemado.

El afectado señaló que aunque no fue todo, por lo menos recuperó algo de sus 7 mil soles que se quemaron en una de las billeteras que celosamente guardaba envuelta en una bolsa de plástico.



SINIESTRO. Esta madrugada, un incendio destruyó al menos 30 puestos del mercado 8 de diciembre en el distrito de Los Olivos. El siniestro ocurrió alrededor de la 1 de la a.m.



No se reportaron heridos ni pérdidas humanas, pero los comerciantes perdieron mercadería. Otros, vieron sus ahorros de toda la vida reducidos a cenizas.