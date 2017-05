Mantiene su baja popularidad. La gestión del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, no ha logrado recuperarse de los altos niveles de popularidad que gozaba en el pasado. Luego de que los huaicos e inundaciones cesaran, el burgomaestre no ha podido superar su etapa más crítica.



Y es que según la reciente encuesta, realizada entre el 10 y el 12 de mayo, de El Comercio-Ipsos, el 60% de limeños lo rechaza y un 35% avala su trabajo, mientras que el 5% no precisó una respuesta.



Su caída más importante en 2017 se dio en este último periodo. Castañeda Lossio gozaba de un 52% de aprobación en abril, pero en marzo ese porcentaje se redujo a un 36%. Es decir, tuvo una caída de 16 puntos.



Luis Castañeda Lossio mantiene su desaprobación. Luis Castañeda Lossio mantiene su desaprobación.

De acuerdo a El Comercio, los sectores A y B son los que expresaron más rechazo a la actual gestión en la comuna metropolitana con un 73% y 71%, respectivamente. En el sector D, la desaprobación es de 49%; y en el E, 40%.



Para la teniente alcaldesa, Patricia Juárez, la baja popularidad de Castañeda se debe a que hay un problema de mala imagen en todos los políticos.



"Hay desánimo generalizado hacia la clase política por los temas de corrupción. Los políticos no son apreciados por la población debido a los casos Odebrecht y OAS", explicó Juárez.