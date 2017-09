Luis Castañeda Lossio, Alejandro Toledo y más en ‘Pepitas’

ENCONTRÓN I

Así que la fujimorista Milagros Takayama y el director de la Reconstrucción, Pablo de la Flor, tuvieron su encontrón en el Congreso. Ella le hizo algunas preguntas y él respondió que estaba ‘desinformada’. Quéee...



ENCONTRÓN II

Se pidió a De la Flor un poco de respeto, pero Takayama no aguantó pulgas, cogió sus cosas y arrancó. Fue secundada por María Elena Foronda (Frente Amplio). Uyuyuy...



‘MUDO’ CITADO

No podrá quedarse ‘Mudo’. Luis Castañeda tendrá que cantar ante la Comisión Lava Jato del Congreso por el bypass de 28 de Julio. Además, fue denunciado por tumbarse el muro del Jockey Club...



BAJAR SUELDOS

Según las encuestas, el Congreso es una de las instituciones más desaprobadas por la población. Por eso, por las redes se convoca a una marcha nacional para que se bajen el sueldo a 7 mil soles. Sería el 16 de octubre. Hummm...



EXTRADICIÓN

Ayer se cumplieron 10 años de la extradición de Alberto Fujimori al Perú. Lo trajeron desde Chile a bordo de un Antonov de la Policía Nacional y hoy cumple su condena en el penal de la Diroes (Ate-Vitarte)...



‘NO ACEPTA’

La psicoterapeuta Carmen Gonzales analizó a Keiko Fujimori. Dizque ‘aún no acepta la realidad ni ha procesado que no fue elegida presidenta y que no está sentada en Palacio de Gobierno’...



EL ‘CHOLO’

Heriberto Benítez informó que su patrocinado, Alejandro Toledo, no se acogerá a la colaboración eficaz ni a la confesión sincera, pues jura y rejura que no ha cometido ningún delito. ¿Y por qué está prófugo?...



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.