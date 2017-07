¿Luis Castañeda Lossio perdió los ánimos para dirigir Lima? [VIDEO]

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



EL 'MUDO'

Para Enrique ‘Tío Bigote’ Cornejo, el alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio perdió todo el entusiasmo y las ganas cuando se enteró de que no podría ser reelegido. Uyuyuy...



RECETA

Luis Favre, el asesor, cuelga en Twitter la receta de Fernando Zavala ‘para reactivar la inversión pública en el corto plazo’. ¿Y qué espera ‘Zavalita’ para aplicarla? Huuuummm...



LLOROSA

Katherine Ampuero se enteró en plena entrevista de que la estaban sacando del cargo y se puso llorosa. No es para menos...



ANDAMIO

Uno de los andamios con los que se chambea en el remodelado frontis del Congreso se ladeó y causó un gran susto. Hasta llamaron a los bomberos...



LA VISITA

Hace poco, la fujimorista Leyla Chihuán fue al penal de Chorrillos y muchos preguntan a quién visitó. Después trascendió que era a su amiga, la exvoleibolista Jessica Tejada...



CONTRALOR

Se oficializó la designación de Nelson Shack como contralor y Alan mandó un ‘tuit’ donde señala que al hombre le imputaron el delito contra la administración pública. ¡Quééé...!



MACRON

En setiembre viene Emmanuel Macron. Por eso no se entiende por qué el canciller Ricardo Luna prohibió que los diplomáticos asistan a la ceremonia por el aniversario de Francia...