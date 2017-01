Luis Castañeda Lossio propone bajar IGV a peajes

El alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio planteó disminuir el Impuesto General a las Ventas (IGV) a los peajes para que se reduzca la tarifa.



Con este argumento Luis Castañeda Lossio respondió a los reclamos de los vecinos del cono norte y de la Molina por el incremento del cobro de este servicio.



En ese sentido, agregó que no es posible renegociar el contrato con Rutas de Lima.



En conferencia de prensa, Luis Castañeda Lossio indicó que si se cumple con la reducción de un punto porcentual del IGV, como lo anunció el Ejecutivo, es posible congelar la tarifa de los peajes.



Añadió que beneficiará a todo el país y no solo al peaje de Puente Piedra.



Luis Castañeda Lossio precisó que se ha elaborado un decreto supremo que será enviado al Ejecutivo y al Congreso para que sea debatido en los próximos días.



Respecto al contrato del peaje de Puente Piedra, Luis Castañeda Lossio sostuvo que no es posible cambiarlo. "Esto pues debe darse de forma bilateral y no por decisión de una de las partes".



Añadió que debe respetarse el contrato para mantener la seguridad jurídica en el país.