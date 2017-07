¿Se lava las manos? El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, intentó eludir responsabilidades de su gestión en dos tragedias recientes: la caída de un bus panorámico del cerro San Cristóbal –que dejó diez muertos y más de 40 heridos– y los grandes incendios en galerías comerciales del Cercado de la capital.



En declaraciones a la prensa, el titular de la Municipalidad de Lima señaló que no acudió a la citación que le cursó el Congreso de la República la semana pasada porque no es el chofer que provocó la tragedia. También se refirió de la misma forma a los recientes siniestros como el ocurrido en Las Malvinas.



“Se cae el bus y dicen que prácticamente yo lo he manejado. También se me imputa como si yo hubiera sido el chofer”, dijo a la prensa esta mañana tras participar en la apertura del puente Bella Unión, obra cuya ‘marcha blanca’ empezó hoy por aproximadamente 10 días en dos horarios.



Luis Castañeda Lossio habla sobre tragedia del cerro San Cristóbal

Otro de los temas por los que apeló a su conocida ‘mudez’ fue el incremento de presupuesto de la mencionada obra, cuyos costos finales Luis Castañeda Lossio dijo no tener porque aún no estaba finalizada. Sin embargo, momentos antes, había indicado que la estructura ya estaba terminada y que solo faltaban los acabados.



“No ha habido incremento. No lo puedo decir porque no tengo la liquidación a la mano. Todo eso lo van a chequear”, dijo Luis Castañeda Lossio a la prensa. “Todo se maneja muy técnicamente y lo estamos haciendo con la Línea Amarilla una parte”, argumentó el alcalde de Lima.



Se estima que hasta el momento el remodelado puente Bella Unión pudo haber costado casi 42 millones de dólares, tres veces más lo que se presupuestó originalmente para una obra que tardó más de cuatro años en concretarse.

Luis Castañeda sobre el remodelado puente Bella Unión

