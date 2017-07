Luis Castañeda: popularidad del alcalde de Lima cae a 27% en un mes

La popularidad de Luis Castañeda Lossio se desploma. Según la última encuesta de Datum, la aprobación del alcalde de Lima cayó de 42% a 27% en solo un mes. El estudio elaborado para Perú21 y Gestión, indica que entre junio y julio de 2017, Castañeda perdió 20 puntos.



Asimismo, se supo que el 54 % de los limeños responsabilizan a la Municipalidad de Lima por las grietas en el by-pass de 28 de julio. Pero eso no es todo, pues el 48% cree que el municipio también es responsable de los recientes incendios ocurrido en la capital.



Se conoció que un 69% no aprueba la gestión de Luis Castañeda. En junio, la desaprobación fue de 53%, lo que indica una caída de 16 puntos.



Para Urpi Torrado, Gerente general de Datum, la caída de Castañeda se debe a la "coyuntura y las denuncias de distinta índole", como "la mala reacción durante el fenómeno El Niño costero".



Torrado dijo a Perú21 que "no solo es la falta de comunicación del alcalde con los vecinos, sino que hay voces que sacan denuncias y si no hay respuesta edil clara y oportuna, los vacíos los va llenando una de las partes".