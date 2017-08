Lurín: 50 lechoncitos fueron robados de una granja 

Se alistaban para una buena campaña navideña y les arruinaron el negocio. Cinco delincuentes, en complicidad con malos empleados de una granja porcina, ingresaron con tres vehículos al local y robaron 50 lechoncitos, valorizados en 15 mil soles, en Lurín. Uno de los autores del atraco fue descubierto y detenido en el mismo inmueble.



El atraco sucedió cerca de las 11 de la noche en la Asociación de Ganaderos Sumac Pacha mz. I lote 12, cuando el vigilante particular Fredy Ronald Alarcón Vela (21), simuló que una banda de hampones lo redujeron con armas, e hizo ingresar al recinto a los delincuentes que llegaron en una minivan y dos camionetas station wagon.



Los ladrones recorrieron cada corral y se robaron 50 lechoncitos, de 10 kilos cada uno, que lo metieron en la minivan. Enseguida fugaron con dirección a Villa El Salvador.

Poco después, los policías de Depincri de Lurín llegaron al lugar e interrogaron al único testigo del robo. “Me encañonaron y se robaron los chanchitos, no pude ver nada”, contó el trabajador Fredy Alarcón, pero rápidamente cayó en contradicciones y confesó que les abrió la puerta del local para que la banda de asaltantes cometieran el atraco. “Me dijeron que me iban a dar 500 soles por abrir la puerta y dejar que se lleven los lechoncitos, pero no me han dado nada”, dijo.



“Delató a sus cómplices como Orlando Ramírez ‘Reymond’, Luis Mantari ‘Chino’, ‘Colorao Cocobolo’ y la ‘Gringa’, quienes se llevaron los lechoncitos”, contó un detective encargado del caso.