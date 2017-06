Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



COMPUTADORAS

No solo Edgar Alarcón, el contralor que pone ‘fierro a fondo’, está en problemas. En el Congreso han puesto en la mira a Luz Salgado por la ‘ilegal’ compra de 980 computadoras. Ayayay...



ABOGADO

Keiko Fujimori y la empresa brasileña Odebrecht tienen algo en común. Compartieron el mismo abogado, Arsenio Oré Guardia, quien dice que la asesoró ‘en todos los casos de lavado de activos’, según ‘Hildebrant en sus trece’. Quééé...



‘CHUPONEO’

Indignado dice encontrarse Alfredo Thorne por la supuesta presión al contralor Edgar Alarcón para que no destape la olla en el caso Chinchero. El ministro de Economía dice que lo ‘chuponearon’, pero la verdad es que está con roche...



‘EMBARAZADOS’

Parece que en el Congreso no hay interés por investigar el escándalo de los 190 ‘hombres embarazados’ y 134 mil mujeres que ‘dieron a luz tres veces al año’ en el SIS. ¿No es grave?...

DOS PEDIDOS

A decir por los analistas, Alejandro Toledo confía en que Estados Unidos rechazará el pedido de extradición porque existen dos pedidos de detención por el mismo caso. Qué fea nota...



‘LOS YUYOS’

Hasta Alan García les tira barro a los jueces y procuradores. “Guardan silencio cómplice, mientras destruyen con cemento la última playa de Barranco”, escribió ayer en Twitter...



‘PIEDRAS GORDAS’

La Comisión Lava Jato irá hoy al penal Ancón I. Karina Beteta anunció que interrogarán a Martín Belaunde, Jorge Cuba y Edwin Luyo. Podrían echar a más corruptos...