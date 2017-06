Madre de adolescente tatuado por entrar a robar: ‘Mi hijo no es un animal’ [VIDEOS]

Un reciente video de Youtube comenzó a circular durante los últimos días por las redes sociales y levantó la polémica y el debate entre sus usuarios. Y es que las imágenes mostraban el terrible castigo que tuvo que afrontar un adolescente de 17 años tras ser sorprendido robando en un estudio de tatuajes.

El joven fue sometido a una tortura que muchos consideraron justa y otros inhumana. Y es que el tatuador Maycon Wesley Carvalho dos Reyes de 27 años y su vecino Ronildo Moreira de Araujo de 29, tatuaron la frente del adolescente con la frase: ‘Soy ladrón y un tarado’.

Ambos sujetos fueron arrestados por tortura en Sam Bernardo do Campo, Brasil, aunque la madre del afectado, Vania Rocha, sigue pidiendo justicia. ‘Mi hijo no es un buey, no es un animal, no es un bicho’, dijo la mujer a ABC.

Asimismo pidió ayuda para borrar el tatuaje de su rostro. ‘Necesitamos sacar (el tatuaje) de su cara porque no es un bicho. Mucha gente lo está juzgando pero nadie conoce su historia’, afirmó conmovida la madre.

En ese sentido, dijo que no fue capaz de ver el video en el que su hijo está siendo torturado. ‘Cuando recibí el video no lo pude ver, vi la foto y eso me destruyó, acabó con mi familia. Ahora ¿cómo va salir por ahí?’, reveló Rocha, una trabajadora de limpieza desempleada.

Finalmente explicó que su hijo está enfermo y que es adicto a las drogas químicas y al alcohol. ‘Él necesita ayuda, es enfermo, no necesita críticas, necesita ayuda, tratamiento’, concluyó.

