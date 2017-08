Madre biológica de niña agredida por madrastra: "Nunca quise abandonar a mi hija" [VIDEO]

"Ahora me van a conocer. A mi hija ni yo le he tocado y la he parido, y no va a venir a tocar otra persona", manifestó la madre biológica de la niña de 3 años que que fue golpeada esta semana en Arequipa.



Damasina Huanca también indicó que ella nunca abandonó a su hija, pero no tenía tiempo para cuidarla. Huanca también indicó que podrá una denuncia en contra de la supuesta agresora, la madrastra Filómena Mamani Chura.



Nazario Consa Aragón, padre biológico de la niña agredida, indicó que su madre la había dejado a su cuidado con engaños. La pareja tenía problemas en su relación desde hace más de 2 años. Damasina Huanca ya había denunciado a su ex pareja por maltrato físico y psicológico.



Por su parte, Nazario Consa Aragón indicó a la Policía que la niña nunca fue agredida por su madrastra y que todo se trataría de un accidente.



Arequipa