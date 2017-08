Maestros siguen en huelga y no quiere ser evaluados [VIDEO]

Las esperanzas de que concluya la huelga de maestros después de dos meses, ayer quedaron en nada. Los representantes de los profesores, liderados por el dirigente Pedro Castillo, decidieron continuar con su medida de fuerza, luego de que no lograron conseguir que se posterguen las evaluaciones que deben rendir.

“Ellos no quieren la evaluación, y eso no es negociable.



Han incurrido en un craso error, pues los padres quieren buenos profesores para sus hijos, nuestros niños necesitan buenos profesores”, afirmó el congresista Jorge Del Castillo (Apra), uno de los mediadores entre los docentes y el Ministerio de Educación.

El legislador indicó que con los 29 representantes de los maestros lograron acuerdos en ocho de los nueve puntos discutidos, entre ellos el aumento del sueldo básico a 2 mil soles a pagarse desde noviembre.



“Pero todo se ha centrado en la no evaluación, querían que esta se postergue de manera indefinida, que quede en el limbo, y eso no lo podemos permitir”, acotó en la sede del Ministerio de Educación, acompañado de otros legisladores como César Villanueva,

“Ellos (los profesores) virtualmente habían aceptado que las capacitaciones sigan este año y que el próximo se den las evaluaciones, y luego salen con que ya no aceptaban. Los niños ahora deben seguir sin clases. Es una intransigencia de parte de ellos”, remarcó.



VIOLENCIA



Antes, un grupo de profesores se enfrentó a la policía que les lanzó bombas lacrimógenas en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Tacna (Centro de Lima).



En tanto, docentes en la Plaza San Martín agredieron a un equipo periodístico de un canal de cable. (J.Salazar/N.Salazar)