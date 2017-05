Magaly Medina sobre caso Edu Saettone: "Así es la justicia, unos tienen corona, otros no" [VIDEO]

El caso Edu Saettone sigue generando indignación y críticas. Esta vez, fue Magaly Medina quien arremetió contra el exconductor de televisión Edu Saettone, quien pasó de ser hallado culpable de atropello y muerte de María Elena Coronado de Galeno, de 69 años, a recibir prisión suspendida. Es decir, el Poder Judicial determinó que el músico podrá cumplir su condena en libertad.



Medina señaló que la reaparición de Saettone en público era de esperarse, pues si decidió "romper su silencio" es porque ahora "tiene una condena exculpatoria". La conductora de 90 Matinal criticó al músico por decir que la condena que había recibido en primera instancia era "desproporcionada".



"Dice Edu Saettone que él no se apareció ante la justicia porque consideró que seis años de prisión que le dieron en primera instancia era una condena desproporcionada. Él se desapareció, no, él estaba prófugo de la justicia ante las narices de la justicia misma, porque él tenía programa de televisión, estuvo en un conocido reality, coanimando un programa sintonizado muy sintonizado donde todas las noches se le veía en abril de 2013, y después, estuvo también en el cable, creo que hasta en televisión nacional, así que estaba a la vista y paciencia de todos, prófugo de la justicia, y ahorita se aparece porque ya tiene una condena exculpatoria", explicó Medina.



Asimismo, dijo que se trata de una condena difícil de apelar. "Lo que puede hacer la OCMA [Oficina de Control de la Magistratura - Poder Judicial] es descubrir si hubo irregularidades a lo largo del juicio y observar la condena, pero eso es a veces difícil de demostrar".



Medina insistió en un punto que Saettone no ha sabido explicar claramente. "Él [Edu Saettone] dice que [la condena] fue desproporcionada porque no estaba a alta velocidad y no había consumido nada, y por qué se negó a hacerse el examen toxicológico, si no había consumido nada. Bien raro, pero así es la justicia, unos tienen corona, otros no", finalizó la conductora del noticiero.