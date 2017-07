Magaly Medina: Mamá de Ollanta Humala trolea a periodista por curiosa pregunta [VIDEO y FOTOS]

La mamá del expresidente Ollanta Humala, Elena Tasso, fue entrevistada por Magaly Medina en 90 Matinal. La señora troleo a periodista por pregunta acerca de su hijo y la incursión en la política.



Magaly Medina le preguntó a Elena Tasso acerca de las motivaciones que tuvo Ollanta Humala para ingresar a la política. "¿Usted siente que si su esposo (Ulises Humala) no lo hubiera incentivado (a Ollanta Humala) por el camino de la política estos problemas no se hubieran dado?", cuestionó la periodista.



La mamá de Ollanta Humala le respondió con ironía a Magaly Medina. "Ay señorita yo hubiera dicho si no hubiera nacido mi hijo no estaría preso. No me pregunte", indicó Elena Tasso sobre el cuestionamiento de la periodista



Magaly Medina también le preguntó acerca de la relación de Ulises Humala con Ollanta Humala. La periodista le preguntó a la señora si estaba convenciendo a su esposo para que vaya a visitar a su hijo. Elena Tasso indicó que ella solía podía ir:"Yo nací sola señorita, no necesito ir acompañada".



Mamá de Ollanta Humala trolea a Magaly Medina