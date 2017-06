Magaly Solier fue declarada Artista de la Paz por la Unesco

Orgullo peruano. La actriz y cantante peruana Magaly Solier fue nombrada este lunes 'Artista para la Paz' de la Unesco, un reconocimiento a su labor para proteger y defender el quechua, la música indígena, y los derechos de las mujeres.



"No debemos tener vergüenza de hablar nuestra lengua, nuestro quechua", aseguró Magaly Solier durante el acto de nombramiento en la sede de la Unesco, en París.



"Cuando empecé mi carrera me sentía discriminada cuando hablaba quechua, pero ahora les digo desde aquí a todos los peruanos que no tengan vergüenza", insistió la cantante y actriz, defendiendo la educación como "el arma perfecta para erradicar cualquier tipo de problema".



Magaly Solier inició su carrera musical en 2003 y poco después, debutó en el cine con la película 'Madeinusa', de la directora Claudia Llosa, que le valió el premio a la mejor actriz en el Festival de Cartagena de Indias.



En 2009, su papel en el filme 'La Teta Asustada', también de Llosa, la lanzó a la fama.



Es un honor dar la bienvenida a Magaly Solier a la familia de Artistas por la Paz de la @UNESCO_es. Le deseo mucho éxito en su nueva misión pic.twitter.com/2eLWKndx9U — Irina Bokova (@IrinaBokova) 26 de junio de 2017

ACTRIZ Y CANTANTE



Su primer disco, 'Warmi', está interpretado casi exclusivamente en quechua y fue galardonado con el Premio al mejor álbum musical en Perú. Su segundo trabajo, 'Coca Quintucha', reúne temas tradicionales de los Andes, según la Unesco.



La cantante peruana Magaly Solier representa la determinación de una artista a difundir y a revitalizar la lengua y la cultura de su pueblo pic.twitter.com/bBdMZqb0Kl — Irina Bokova (@IrinaBokova) 26 de junio de 2017

Sobre carrera artística de Solier, la Unesco manifestó:



"Refleja su compromiso por la paz, los derechos humanos, la justicia social, la protección del medio ambiente y el derecho a la educación en la lengua materna".



Entre sus cometidos como Artista para la Paz figurará la promoción del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que se celebrará en 2019, y del Atlas de las Lenguas de la Unesco, en preparación.