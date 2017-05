Mamá reescribió la tarea de colegio de su hija porque el ejercicio era machista [FOTOS]

Lynne Polvino revisó la tarea de su hija y encontró que uno de los ejercicios no se adaptaba a lo que ella le enseñaba a su pequeña de 6 años. Se trataba de la historia de Lisa, una niña que estaba triste porque su mamá tenía que regresar al trabajo y su papá no cocinaba bien. La historia fue compartida por Facebook.

El ejercicio consistía en completar la historia con una de las palabras que estaban al lado de cada párrafo. “Lisa no estaba feliz, su madre tenía que regresar al trabajo… El papá de Lisa preparó el desayuno, no estaba bien”, dice en el ejercicio de colegio. A Lynne no le gustó el rol que tomaba la mujer en la historia.



“Mi sorpresa y consternación rápidamente se convirtieron en indignación. Quiero decir, ¿en qué década estamos? En esta época, ¿vamos a decirles a los niños que las madres que trabajan fuera de la casa hacen que sus hijos y sus familias se sientan infelices? ¿Que los padres normalmente no hacen cosas como cocinar y lavar los platos?”, mencionó Lyunne Polvino en su cuenta de Facebook tras haber publicado una foto de la tarea del colegio.



Como solución, pues no era la manera en que creía que su hija deba ser educada, reescribió el ejercicio. En esta versión, Lisa está feliz de que su madre regrese al trabajo y su papá tiene bajo control los quehaceres del hogar.

La historia termina con un “Lisa estaba feliz de crecer en una sociedad libre de prejuicios de género y misoginia”.



