Manchester: Policía identificó al autor del atetando en concierto de Ariana Grande [VIDEOS y FOTOS]

Este martes la Policía de Reino Unido reveló la identidad del autor del atentado en Manchester que dejó al menos 22 muertos y 58 personas heridas en el concierto de Ariana Grande. Se trata de Salman Adebi, un joven de 23 años ya conocido por las autoridades británicas, según reveló la cadena CBS.

El sospechoso, que murió con las detonaciones, era uno de los ‘soldados’ del Estado Islámico, según reportó el mismo grupo terrorista en un comunicado difundido por su órgano propagandístico Amaq. Asimismo los yihadistas aseguraron que hubo 30 muertos y 70 heridos, aunque las cifras oficiales no coinciden.

Salman Adebi, cuya nacionalidad aún no ha sido revelada, detonó una bomba casera en medio de la multitud en el Manchester Arena, donde estaba dando un concierto la cantante pop Ariana Grande. Según los reportes de autoridades estadounidenses, consultados por AP y Reuters, se cree que el terrorista llegó a Manchester en tren desde Londres, la capital del Reino Unido.

La gran mayoría de asistentes del concierto de Ariana Grande eran niños y adolescentes, los mismos que fueron desesperadamente buscados por sus padres. Foto: AFP

Por otro lado, la Policía británica también informó de la detención de un hombre de 23 años al sur de Manchester. Se cree que tendría relación con los fatídicos atentados en el show de Ariana Grande.

La primera ministra Theresa May afirmó que las autoridades ya contaban con el nombre del atacante pero que no lo revelaría para no dificultar las investigaciones. Según sus declaraciones, el terrorista intentó provocar ‘la mayor matanza posible’ en el show de Ariana Grande.

El Estado Islámico reivindicó el atentado y lo calificó como ‘una venganza de la religión de dios’ que tiene como objetivo ‘aterrorizar a los politeístas’. El grupo terrorista se refiere a los cristianos, a quienes culpa por ‘agresiones contra las casas de los musulmanes’.

