Mariano Cucho: CNM no lo ratificó como jefe de la ONPE [VIDEO]

No va más. La gestión de Mariano Cucho al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó completamente. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) declaró infundado el recurso de nulidad que presentó al no haber sido ratificado en su cargo de jefe de la entidad estatal.



Guido Águila, titular del CNM, sostuvo que este tipo de recursos solo se presenta cuando se ha vulnerado del debido proceso, algo que no ocurrió en el caso de Mariano Cucho. Es por ello que reafirmaron su posición.



“Hemos encontrado la lógica discrepancia que hay con las razones de nuestra decisión, por ello, hemos determinado declarar infundado este recurso y, por lo tanto, no ratificar a Mariano Cucho Espinoza como jefe de la ONPE”, mencionó Águila a Andina.



Anteriormente, Mariano Cucho había manifestado su esperanza de que le sea depositada nuevamente la confianza para así continuar al frente de la ONPE.

“Esperamos que el CNM valore la sustentación jurídica que ha hecho el abogado y haga una reconsideración de la resolución (…). Todas las actividades las hemos desarrollado dentro de los cánones de la aplicación de las normas", señaló Mariano Cucho.



Él también resaltó las cualidades de su administración al frente de la ONPE. “En estos últimos cuatro años hemos trabajado con total independencia, con transparencia y utilizando tecnología para acercar a los electores. Dejamos una institución altamente competitiva, con los más altos estándares de calidad”, refirió Mariano Cucho.

