Mariano González se casará con exasesora por la que renunció al Ministerio de Defensa [VIDEO]

¿Acaso alguien recuerda a Mariano González, aquel ministro de Defensa que estuvo en el centro del escándalo por mantener una relación con su asesora? Pues, quizá ya muchos respondieron que sí a esta pregunta, que da pie a una más: ¿por qué hablamos del extitular de la cartera de Defensa a estas alturas?



Pues, tal como detalló 24 Horas, Mariano González se casará por religioso con la otrora funcionaria por la que perdió la cabeza. La boda entre el exministro de Defensa y Lissete Ortega Orbegoso, con quien se lleva 18 años de diferencia, se realizará el sábado 13 de mayo en San Isidro.



El diario Ojo publicó la invitación a la boda de Mariano González y Lissete Ortega Orbegoso, donde se puede leer las indicaciones para apersonarse al evento. Todo ello, según se conoce, se hará en estricto privado.



La unión ocurre a 7 meses de haberse destapado el escándalo por el amorío, el cual quedó inmortalizado en algunos videos. En estos, Mariano González y su futura esposa salen muy cariñosos por la calle.

En una entrevista, Mariano González sostuvo que no había cometido un delito al seguir el lenguaje de su corazón. "Lo único que hay es un hecho de amor, enamorarse no es un delito”, manifestó.



"Lo que ha ocurrido después es que nos hemos ido conociendo mejor, y –no me da vergüenza decirlo– nos hemos enamorado y hemos iniciado una relación", agregó el exministro de Defensa en una entrevista con Panorama.

