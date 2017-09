Marilú Martens sobre comentario de Idel Vexler: "Son atributos machistas que no deben darse" [VIDEO]

"Fue incómodo. Estábamos en un espacio de trabajo". Así respondió la ex ministra de Educación Marilú Martens tras la polémica que generó el comentario que le hiciera Idel Vexler, el nuevo responsable de dicho ministerio.



Durante una entrevista con Milagros Leiva, Martens indicó que "son atributos machistas de generaciones como la del ministro Vexler, de mi generación, que ya los chicos de ahora lo rechazan y que no deben darse en estos espacios de trabajo".



Asimismo, dijo estar segura de que la intención del nuevo ministro de Educación "no fue mala". Sin embargo, señaló que ella nunca se referiría a los atributos físicos de un ministro al momento que le transfiere el cargo.



Como se recuerda, durante la ceremonia de transferencia del Ministerio de Educación, Vexler hizo un comentario sobre la belleza de la saliente funcionaria Martens. El hecho indignó a cierto sector de las redes sociales.



"Esta es tu casa, ven cuando quieras, quiero que me visites lo más que puedas, es más con una ministra tan hermosa", le dijo Idel Vexler a Marilú Martens. Al ministro no le bastó con estas palabras y le plantó un beso en la mejilla a la funcionaria.