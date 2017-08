¿Marilú Martens debe dejar la cartera de Educación? Héctor Becerril le lanzó misil en sesión en el Congreso

La huelga de maestros, la cual ha dejado sin clases escolares a miles de niños y jóvenes en el país, se vuelve más crítica cada día que pasa. No son pocos los que echan la culpa a la ministra de Educación, Marilú Martens, sobre este panorama que amenaza ser más violento.



En este marco, el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) salió a manifestar su parecer, que podría no gustarle a Marilú Martens. Él le pidió, en la sesión a la que acudió la ministra en el Congreso, que deje la cartera de Educación.



"Quiero decirle a la ministra (Marilú Martens) que le haga un favor a los maestros, a los estudiantes, a los padres de familia. Haga un favor al país, dé un paso al costado pues usted no ha dado la talla en esta huelga y en esta crisis educativa", expresó Héctor Becerril.

Hay que mencionar que Marilú Martens dio detalles sobre el aumento salarial para los docentes. "Incrementar el salario básico de dos mil soles para los docentes nombrado y contratados para diciembre 2017. Se presentará un estudio técnico al Ministerio de Economía a fin de año para evaluar la factibilidad de estos incrementos graduales y así alcanzar 1 UIT (S/4,050) al 2021”, señaló.



Mientras la sesión tenía lugar en el Parlamento, decenas de maestros estaban enfrentándose contra la Policía en el Cercado de Lima, la cual usó gas lacrimógeno para dispersarlos.