Marilú Martens despedirá a maestros que no se reincorporen el lunes a clases

Continuarán reclamando. Miles de maestros marcharon ayer en todo el país, pese a que la ministra de Educación, Marilú Martens, advirtió que quienes no reinicien las clases este lunes 7 sufrirán el descuento de sus sueldos y, con cinco días de ausencia, serán despedidos.



Con pancartas y banderolas, los profesores tomaron por unos minutos la plaza San Martín, a las 11 de la mañana.



Luego, caminaron por la avenida Nicolás de Piérola (ex Colmena) para acudir al Congreso de la República, causando caos vehicular. Los docentes, en su mayoría, eran de Ayacucho, Pasco, Jauja, Piura y Lima.



“No tememos que nos despidan, el Gobierno nos atropella al no querer conciliar con los educadores”, señalaron.



Informaron que esperaban la llegada de un fuerte contingente de profesores de Cusco, Puno, Arequipa y otras regiones.



Muere niño por huelga en Yurimaguas.

SECTOR SALUD

Ayer se cumplió un mes del inicio de las protestas de los médicos del Ministerio de Salud y 11 días de la huelga de hambre. Por ello, cientos de galenos se manifestaron en la avenida Grau, ocasionando congestión vehicular.



Estuvieron médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), de la Maternidad y otros nosocomios de Lima.



Debido a la huelga médica, los pacientes con cáncer indicaron que no reciben tratamiento. Se informó que este lunes 7, las enfermeras también entrarán en huelga.