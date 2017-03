Marilú Martens defiende Currículo Nacional Escolar

Las críticas al Currículo Nacional Escolar surgen a partir de la descontextualización de su contenido, y subrayó que este documento no consigna la supuesta "ideología de género", reiteró la ministra de Educación, Marilú Martens.



Remarcó que cuestionamientos de sectores conservadores nacen por la descontextualización de frases incluidas en las páginas 16 y 32 del documento. El problema –explicó Marilú Martens- nace de la frase “independientemente de su identidad de género" y que lleva a muchos de estos a criticar sin leerlo en su totalidad.



“Esa es la parte que a ellos ya no les deja leer más y no ven cuál es el verdadero sentido de este enfoque. Además, en el Currículo Nacional Escolar existe un glosario, según el cual las personas nacen hombre o mujer”, dijo Marilú Martens.



Marilú Martens señaló, además, que el documento cuenta con siete enfoques, destinados a formar a los niños y niñas con valores, como el inclusivo y el intercultural. “Queremos un país donde haya un peruano que valore la democracia, queremos formar al peruano que necesitamos y no tener a ese peruano que es intolerante, homofóbico”, acotó.



En ese sentido, Marilú Martens reconoció que existe una genuina preocupación por los padres y sostuvo que nadie le está quitando a la familia su valor como formador de los niños, “pues es el complemento de la educación”.



Marilú Martens anunció que, luego de sostener diversas reuniones con padres de familia, así como representantes de diferentes iglesias, se llegó a muchos acuerdos con la finalidad de hacer ajustes al Currículo Nacional Escolar.