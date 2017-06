Marina Mora fue asaltada por delincuentes armados

Marina Mora usó su cuenta de Facebook para denunciar que fue víctima de la delincuencia. La ex Miss Perú 2002 contó que dos sujetos le arrebataron todas sus pertenencias.



En su post, Mora indicó que los delincuentes armados la asaltaron cuando bajaba de un taxi seguro.



"Me acaban de asaltar con arma bajando de taxi green, me han robado todo, celulares, joyas y dinero que traía conmigo!", escribió la ex modelo en Facebook.



Mora solo indicó que los hampones se llevaron sus pertenencias. No precisó si sufrió algún daño físico producto de la acción de los delincuentes.



Marina Mora contó en Facebook que fue asaltada. Marina Mora contó en Facebook que fue asaltada.