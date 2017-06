Marina Mora: trabajadores del aeropuerto sabían que ella llevaba joyas por 200 mil dólares [VIDEO]

La empresaria y ex Miss Perú Mundo, Marina Mora, afirmó que los únicos que pudieron observar que llevaba valiosas joyas en su pequeña cartera son trabajadores del aeropuerto Jorge Chávez del Callao, quienes podrían haber dado aviso a los delincuentes.



“En la Dirincri los detectives me dijeron que los ladrones no son adivinos. Nadie sabía de mi llegada porque hasta cambié la hora de vuelo. Además, cuando entro a la casa de mi mamá, el ratero no tocó nada, solo se llevó la carterita. Luego salió corriendo y se subió a una moto donde lo esperaba su cómplice”, explicó Marina Mora, quien reiteró que lo robado asciende a 200 mil dólares.



PIEDRAS PRECIOSAS

Detalló que se trataba de tres pulseras de oro con diamantes y esmeraldas; cinco collares de oro con diamantes y esmeraldas; así como cinco anillos de oro con diamantes, zafiro y esmeralda. También siete aretes de oro con diamantes y esmeraldas; dos anillos de plata y un juego de collar con aretes y pulsera de plata.

La modelo indicó a la policía que aterrizó en Lima a las 5:45 de la mañana procedente de Miami, y que su equipaje pasó la revisión respectiva. Luego abordó el taxi conducido por Florencio Mita Grados.



La policía antirrobos solicitará los videos de las cámaras de vigilancia instaladas en las avenidas por donde se desplazó el taxi con Marina Mora.



(J. Palomino / E. Cirilo)

Asaltan a Marina Mora.