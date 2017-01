¿Por qué Mario Vargas Llosa cometería un delito en Perú si se casa con Isabel Preysler?

Medios españoles anunciaron en diciembre de 2016 que la boda entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler era inminente. La pareja no ha dicho nada oficial al respecto, pero al parecer ya cuenta los días para darse el 'sí' quiero este 2017.



Sin embargo, algo empañaría la unión entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler, pues el premio Nobel de Literatura no habría pedido el divorcio aquí, en Perú.



"Una boda que no parece próxima, pues me confirman que Mario no ha movido un dedo para pedir el divorcio en Perú. O sea que si se casase, aunque en España la boda sería legal, en su país incurriría en un delito de bigamia. ¡Nadie entiende por qué no ha dado ese paso todavía!", explica Pilar Eyre en su blog en lecturas.com.



Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler dieron su primera entrevista como pareja. Foto: Hola! Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler dieron su primera entrevista como pareja. Foto: Hola!

Sí, todo indica que Mario Vargas Llosa aún no ha iniciado los trámites de divorcio con Patricia Llosa, madre de sus hijos. "¿Y qué está esperando?", se pregunta la prensa española.



Como se recuerda, la periodista Marisa Martín Blázquez informó que Vargas Llosa y Preysler se casarán en 2017.



"Isabel y Mario han comunicado a todos que se casan", dijo Martín.



Para la socialité Isabel Preysler sería su cuarto matrimonio y el tercero para el escritor peruano, de 80 años.



¿Qué es bigamia?



Es el acto y estado de una persona que contrae un segundo matrimonio estando ya casada.