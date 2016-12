Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler se casan en 2017, según medios españoles

Suenan las campanas. Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler se casan en 2017. Así lo afirmó la periodista Marisa Martín Blázquez, de acuerdo a los medios españoles DiezMinutos.es y Telecinco.



"Isabel y Mario han comunicado a todos que se casan", dijo Martín.



Se sabe que Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa pasaron Navidad en Miami, Florida. La pareja logró juntar a toda la familia para contarles la gran noticia.



Sin embargo, ni Isabel Preysler ni Mario Vargas Llosa han confirmado que se casarán en 2017.



Para Isabel Preysler sería su cuarto matrimonio y el tercero para el Nobel de Literatura, de 80 años.



Recordemos que en octubre, Isabel Preysler contó que Mario Vargas Llosa le había pedido matrimonio en una cena tranquila.



"No le he contestado todavía. No lo estoy haciendo por hacerme de rogar, lo estoy haciendo simplemente porque me estoy tomando mi tiempo", declaró en ese entonces la socialité.



"La pareja ha aprovechado la Nochebuena para juntar a toda la familia y además comunicar que tendrán boda en 2017. (...) A pesar de la buena relación de Vargas Llosa con la familia de su novia, ella solo conoce a su hijo mayor. Lo que sí está claro es que será uno de los enlaces del año", señala Telecinco.