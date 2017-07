Marisol Pérez Tello: Julia Príncipe negó haber renunciado, sino que la despidieron [VIDEO]

¡Cataclismo político! En el programa Todo se sabe, conducido por Milagros Leiva, se convirtió en lugar donde se gestó el nuevo escándalo de la administración de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Allí se conoció que Julia Príncipe ya no era parte del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.



Esto fue anunciado por Marisol Pérez Tello, ministra de Justicia, en una entrevista sostenida con la conductora del espacio de RPP Noticias. Además de ello, la funcionaria indicó que la procuradora Katherine Ampuero había perdido su confianza por algunas decisiones sobre el Proyecto Olmos. En pocas palabras, ella también había dejado de forma parte del aparato estatal.



Una de las cosas que sorprendió a más de uno es que Julia Príncipe se comunicó con el programa de Leiva para aclarar que ella había sido despedida, negando haber renunciado como Marisol Pérez Tello afirmó.



"No he renunciado. A mí la ministra Marisol Pérez Tello me separa porque no acepté destituir a la procuradora Katherine Ampuero", fue lo que indicó Julia Príncipe en la llamada. Sin duda, toda una bomba que estalló en el Ejecutivo.



En las redes sociales, diversos actores políticos se pronunciaron acerca de lo ocurrido. Los usuarios pidieron que el Congreso que cite a Marisol Pérez Tello con carácter de urgencia. ¿Acaso se viene otra interpelación?