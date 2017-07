Marisol Pérez Tello vs. Julia Príncipe: ¿todo es culpa de PPK? [VIDEOS]

Otro escándalo echa sombras sobre el gabinete ministerial. La extitular del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, se negó a destituir a la procuradora Katherine Ampuero a pedido de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Ahora las dos están fuera y ellas esgrimen dos razones: una denuncia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y la investigación del caso Odebrecht.



Katherine Ampuero afirmó que se ‘volvió incómoda para el Gobierno’ cuando denunció a PPK “por unas transferencias bancarias a su favor reportadas por el BCP por unos 250 mil dólares de una ‘offshore’ constituida en Gran Caimán y otra de la empresa Odebrecht Latin Best Perú hecha a empresas vinculadas al jefe de Estado”.



Agregó que Odebrecht pretende pagar solo 60 millones de dólares de reparación, pero su despacho ha solicitado 2 mil millones de soles.

SE RESISTIÓ

Por su parte, Julia Príncipe afirmó: “Aquí hay una clara injerencia del Ejecutivo... La ministra Marisol Pérez Tello me dio una especie de ultimátum para que destituya a la procuradora Katherine Ampuero, que era un pedido del presidente (PPK) y del premier (Fernando Zavala)”.



Tras indicar que su respuesta fue ‘no voy a sacar a la procuradora’, dijo que Marisol Pérez Tello mintió cuando afirmó que ella había renunciado y que no aceptó quedarse como asesora.



De otro lado, la ministra negó que la salida de Julia Príncipe y Katherine Ampuero sea por razones políticas. “Acá no existen indispensables, yo tampoco lo soy”, remarcó.