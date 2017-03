Marisol Pérez Tello: Hubo excesos en denuncias de la Procuraduría

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, afirmó que la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Katherine Ampuero, cometió un exceso al solicitar a la Fiscalía investigar al presidente Pedro Pablo Kuczynski; y además cuestionó la denuncia del procurador Amado Enco contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra.



“Creo que sí (es un exceso), aunque creo que no ha sido un exceso malintencionado, ni mucho menos. Esto es como lo que pasa con los procuradores que apelan por default, porque saben que van a perder, (…) en este caso es necesario que exista un nivel de verificación”, señaló Marisol Pérez Tello.



Sobre la denuncia del procurador Amado Enco, por colusión contra Martín Vizcarra, por el aeropuerto de Chinchero, Marisol Pérez Tello precisó que al hacer la denuncia fuera de un conducto regular “le quita seriedad”.



Marisol Pérez Tello rechazó que Amado Enco esté siendo objeto de presiones tras presentar su solicitud ante el Ministerio Público. “Lo que sí ha habido, por lo menos, es la forma de comunicarla en un canal que no era institucional y eso no puede pasar”, enfatizó.