Marisol Pérez Tello analiza liderazgo de PPK, las intenciones de Keiko Fujimori y más [VIDEO y FOTOS]

Dirige una ‘papa caliente’. La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, recibió en exclusiva a Trome en su despacho, para conversar sobre los temas que el pueblo quiere saber. Sin medias tintas, fuimos al frente...



Ministra, ¿está satisfecha de su gestión en estos casi diez meses?

Sí, hay muchos resultados después de un esfuerzo conjunto de todas las áreas que teníamos que integrar.



Es la segunda vez que la entrevisto como ministra. Nos prometió implementar los bloqueadores en los penales desde donde se extorsiona y manda a asesinar, y hasta ahora nada, ¿qué está pasando?

Hemos recibido dos herencias que eran nuestra prioridad: bloqueadores y brazaletes o grilletes electrónicos. Los dos están resueltos. Uno está en el cierre de la firma de la adenda, el tema de bloqueadores que me has preguntado. Había que corregir catorce controversias...



¿Cuándo van a estar implementados?

Tres penales bloqueados al 28 de julio.



¿Cuáles?

El del Callao, el 17 de julio; el de Ancón, el 23 de julio; y el de Chincha, el 31 de julio.



¿Cuándo estará bloqueado el de Lurigancho?

Está previsto para el 21 de noviembre. La adenda tiene que estar firmada la próxima semana y ya estamos en la etapa final.



¿Cómo resumiría lo que se vive en los penales del país?

Hay mucha expectativa. Al declarar en emergencia, vía decreto legislativo, le dijimos al país la realidad y es que había problemas de corrupción y de tratamiento dentro de los penales, de infraestructura penitenciaria. Hay 83 mil presos para cinco mil camas y problemas de carrera penitenciaria, que de alguna manera está vinculada con las otras... Acabamos de trasladar, la semana pasada, a 70 presos, 20 extorsionadores y demás al penal de Cochamarca, en Cerro de Pasco, y al penal de máxima seguridad en Ancón.



INSEGURIDAD

Una encuesta reveló que la mayoría de peruanos cree que los van a asaltar en los próximos meses. ¿Estamos tan mal?

Mientras los ciudadanos sigamos sintiendo temor, hay mucho trabajo por hacer. Se ha avanzado mucho, el ministro Basombrío ha desbaratado bandas criminales. Tenemos un sistema de cruce de información que nos permite detectar a gente como la que estamos trasladando a Cochamarca. La lógica de las recompensas y de la protección del denunciante ayuda a corregir uno de los problemas que hay para luchar contra la corrupción. La gente no denuncia porque no pasa nada, cuesta caro y pierde tiempo, entonces hemos revertido esto.



¿Cómo?

La Fiscalía lo anunció, vas a poder hacer denuncias en línea. La idea es que se pueda acercar al ciudadano a la justicia, para que se vean resultados.



A propósito, ¿están funcionando bien la Fiscalía y el Poder Judicial para no liberar a los delincuentes capturados?

Estamos corrigiendo las fallas que hemos identificado juntos. Por ejemplo, se han aprobado normas para casi duplicar los plazos, en los que un presunto miembro de una red de crimen organizado puede estar detenido 36 meses, para eso ha tenido que haber modificaciones legislativas que ya están vigentes, aprobadas y que se le han aplicado, por ejemplo, al alcalde de Chilca. Estamos ampliando los plazos de detención, porque en 24 horas, por la geografía de nuestro país, a veces se estaba liberando a gente que tenías que investigar un poco más y eso puede ampliarse hasta 7 días.



LIDERAZGO DE PPK

Algunos analistas sostienen que a PPK le falta liderazgo para gobernar este país. ¿Qué responde?

Lo que tiene el presidente es liderazgo y una visión que nos permite trabajar en nuestros sectores, pero con una mirada clara en lo que se quiere hacer, que es acercar el Estado al ciudadano, garantizar servicios básicos y darle seguridad al país donde vivimos. A mí me toca que las cárceles sean seguras, para que las calles sean seguras.



El sociólogo Julio Cotler acaba de revelar que finalmente lo que busca Keiko es vacar a PPK. ¿Comparte esa opinión?

No, no lo creo.



El primer paso serían las censuras de Vizcarra y Basombrío. ¿Qué le parece?

El Congreso está haciendo una interpelación, que es una forma de hacer preguntas sobre cosas que no tienen claro y que van a primar, como ha primado antes, los temas de la evaluación de algunos de los decretos. Acá tenemos que trabajar todos juntos, cada quien cumpliendo su rol, con las diferencias propias de lo que representamos como proyecto de país.



A propósito de Basombrío, ¿a usted le parece bien que marchen senderistas pidiendo la libertad de ese asesino llamado Abimael Guzmán y la policía los acompañe?

De ninguna manera y al ministro Basombrío tampoco. Él ya, en su momento, señaló que consideraba, al igual que yo, que esto calificaba como apología, pero que en todo caso confiaba en que ese fuera el pronunciamiento de quienes tienen que hacerlo, que son la Fiscalía y el Poder Judicial.



Ministra, ¿Abimael Guzmán es un asesino?

Es un terrorista y no se puede tener compasión con quien le causó tanto dolor a nuestro país. Tiene que estar preso con los máximos niveles de seguridad y tenemos, además, que decirle al país sobre el daño y la sangre que causó para que eso no se repita.



INDULTO

¿Por qué el Gobierno lanzó como globo de ensayo el indulto a Fujimori, para que PPK después diga que no va? ¿Eso no es atizar el fuego contra el fujimorismo?

No lo hizo. El presidente Kuczynski tiene el mismo discurso que tuvo en su Plan de Gobierno. Una lógica de política penitenciaria que entienda la condición de vulnerabilidad especial en la que están las personas de tercera edad en general y los indultos cuando correspondan, sin duda, a todos por igual.



Entonces, ¿se va o no a indultar a Fujimori?

Creo que nadie debe morir en la cárcel. Cuando corresponda, sin duda, se hará.



Eso es relativo, puede ser mañana, dentro de dos años. Lo último que se supo es que estaba en cuidados intensivos. ¿Hasta cuándo?

Nosotros somos los más interesados en cuidar su salud.



Keiko acaba de anunciar que presentará un habeas corpus para lograr la libertad de su padre. ¿Qué opina?

Está en su derecho. Yo lo haría como hija.



¿Qué le dice la gente en la calle?

Muchas cosas. Que quieren justicia, algunos me dan aliento, algunos se preocupan por el tema cotidiano de seguridad, pero, en general, mucho aliento.



Usted salió del Partido Popular Cristiano, pero ahora la llaman ‘caviar’. ¿Qué tiene que decir?

Tengo licencia en el Partido Popular Cristiano. Creo que las personas en condición de pobreza no le pertenecen a nadie, son responsabilidad de todos y que es una forma como califican a quien piensa distinto, pero no me siento dentro de esa definición.



¿No se considera ‘caviar’?

No, lo que me considero es defensora de los derechos humanos, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pregunten en Venezuela como consideran a los defensores de derechos humanos.



Hay la sensación de que este Gobierno protege a Toledo por el caso Odebrecht. ¿Tiene que ver con que PPK haya sido su primer ministro?

En absoluto, no lo protege. Nosotros queremos que esté acá y que responda ante la justicia por sus actos.



¿Cuándo estará Toledo en Lima?

Esperemos que la extradición, la detención, se dé. Que esto pase a California. Si dependiera de mí, mañana, pero depende del gobierno de Estados Unidos. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, dándole el respaldo a la autoridad central, que es el Ministerio Público. Todo el respaldo: económico, logístico, todo lo que necesite.

¿Está de acuerdo con que se reabra el caso Madre Mía, donde está involucrado por graves crímenes Ollanta Humala?

Estoy de acuerdo con que se investiguen los crímenes de Madre Mía, sin duda.



A propósito, el señor Belaunde Lossio tendría mucho que decir sobre la pareja Ollanta-Nadine, ¿no lo cree?

Espero que lo esté diciendo. Espero que lo diga. Hay mucha gente que tendría mucho que decir y creo que el país se merece que todos digan lo que saben. Yo dije todo lo que tenía que decir en la investigación de Nadine Heredia y la conclusión, que fue aprobada en el Pleno del Congreso. Por lo tanto, lo que puedo decir es que existe presunción de lavado de activos. Esperemos que la Fiscalía haga su parte.



Muchas gracias, ministra Pérez Tello, por aceptar la entrevista y Feliz Día de la Madre...

Muchas gracias a ti.



(Oscar Torres)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.