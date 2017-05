Costa Verde: Maritere Braschi lloró en TV conmovida por madre de uno de los fallecidos en accidente [VIDEO]

Maritere Braschi no pudo aguantar las lágrimas y terminó quebrándose en televisión durante el programa Reporte Semanal. La conductora de noticias estaba entrevistando a la madre de Luis Miguel Valdez Rivera, uno de los tres fallecidos en el accidente ocurrido en la Costa Verde ocasionado por Guillermo Riera.

Milagros Rivera, madre del sereno Luis Miguel Valdez, estaba en enlace con Maritere Braschi mientras se difundía la entrevista al empresario responsable del accidente que terminó con la vida de su hijo, una pareja de novios y un cuarto joven que se encuentra grave en el hospital.

Tras escuchar las palabras de Guillermo Riera, quien reconoció haber sido el responsable del accidente, la madre de Luis Miguel Valdez pidió a las autoridades mano dura contra el empresario pues era injusto que, después que la fiscal pidiera hasta en dos ocasiones su detención, las solicitudes hayan sido negadas.

Costa Verde: empresario sospechoso de tres muertes en choque viajó a Estados Unidos.

"¿Por qué no los ayudaste? Es lo único que te puedo decir. Solamente le pido a Dios que toca los corazones de la justicia correspondiente y que haga las cosas correctas. Que no se inclinen a la corrupción. Por favor (...) Esto no se lo deseo a nadie. Ni a mi peor enemigo porque mi hijo no es cualquier cosa. Acá tiene a su madre y a su padre para defenderlo. Para mí no está muerto. Mi hijo está vivo y siempre va a estar vivo", dijo entre lágrimas la madre de uno de los fallecidos en el accidente de la Costa Verde.

Ante esta desgarradora declaración, Maritere Braschi no pudo evitar las lágrimas pues se identificaba como madre con el dolor de la señora Milagros Rivera. Por eso, con voz entrecortada, la conductora de Reporte Semanal le prometió que el programa siempre tendría las puertas abiertas.

"Me da mucha pena escucharte. Quiero que sepas que no estás sola, que esa típica expresión de: "los ricos salen de la cárcel porque tienen plata", esa típica indiferencia, ese típico desprecio, no puede pasar acá. Tu hijo pudo haber sido mi hijo, el hijo de Guillermo y como siempre dije: nadie está salvo de un accidente, lo que sí tenemos que hacer es ser humanos y tirarnos encima y ver qué hacer. La vida de esos chicos se pudo quizá haber salvado", dijo con lágrimas en los ojos Maritere Braschi.

Maritere indignada

