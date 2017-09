Maritza Garrido Lecca: Hoy sale libre la terrorista de Sendero Luminoso [VIDEO]

Tras cumplir su condena de 25 años en prisión, la integrante de Sendero Luminoso, Maritza Garrido Lecca, capturada el 12 de setiembre de 1992, junto al líder terrorista Abimael Guzmán, en una casa de Surquillo, sería puesta hoy en libertad.



Ella abandonará su celda del Penal Ancón II, donde estuvo al lado de otras senderistas condenadas. Además, jamás dio muestras de arrepentimiento por el brutal y sanguinario accionar del grupo subversivo que asesinó a miles de peruanos.



Trascendió que al dejar la cárcel, Maritza Garrido Lecca se trasladará hasta la casa de su madre, en Miraflores. La llamada ‘guardiana de Abimael’ recuperará su libertad sin haber pagado los 60 mil soles que se le impuso como reparación civil.



‘NO RENUNCIAN’



Por su parte, Carlos Morán, general PNP (r) y exmiembro de Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que capturó a Abimael, dijo que ‘las personas (como Garrido Lecca) que son parte de ideologías del terror y de sangre, no renuncian a eso nunca’.



No obstante, advirtió que no se le debe perseguir ni hostigar a la subversiva liberada porque se atentaría contra sus derechos. Precisó que el Estado debería de estar alerta y tener vigilancia sobre lo que podría hacer a futuro.



MERCEDES ARÁOZ (congresista):

“Si Maritza Garrido Lecca empieza a generar o hacer cosas que son motivadas a que exista otra vez Sendero Luminoso, sí sería muy peligroso”.



MILKO RUIZ (procurador):

“En lo que resta del año saldrán en libertad nueve condenados por terrorismo, entre ellos está Martha Huatay, que abandonará la cárcel en octubre”.



PARA TENER EN CUENTA...



* Mañana, martes 12 de setiembre, se cumplirán 25 años de la captura del sanguinario líder senderista Abimael Guzmán.



- Este mismo día, políticos, deudos y sociedad en general realizarán la marcha denominada ‘#TerrorismoNuncaMás’.



El mandatario Pedro Pablo Kuczynski dijo que no se debe tolerar más violencia en el Perú y destacó la labor policial que permitió atrapar al cabecilla terrorista Abimael Guzmán.



Indicó que los custodios del orden hicieron un trabajo de hormiga. Asimismo, consideró que Sendero Luminoso fue el resultado de una gran confusión intelectual durante años.