Subió la tensión. Mónica Cabrejos puso en su sitio a una de las oyentes de su programa. ¿Por qué? La radioescucha defendió a Maritza Garrido Lecca e incluso señaló que no era una terrorista, sino que escondió a Abimael Guzmán 'porque estaba enamorada'.

Todo sucedió durante el programa de radio de Mónica Cabrejos en Capital. La conductora recibía las opiniones del público sobre la liberación de Maritza Garrido Lecca. Gabriela, de San Isidro, se comunicó con el espacio radial para dar su punto de vista y señaló que no estaba de acuerdo con lo que le hacían a la terrorista.

"Está bien, nos acordamos de todo el terrorismo, pero también tenemos que acordarnos de una cosa muy importante: ¿cuánta gente mató Alan García y Alberto Fujimori? ¿Ya no nos acordamos de eso?", dijo la oyente a Mónica Cabrejos.

Ante esto, la locutora de radio quiso aclararle que los casos eran distintos y que no se podían comparar las situaciones. "Abimael Guzmán es y será un genocida. Un asesino. Una cosa no tiene nada que ver con la otra.", dijo Mónica Cabrejos.



Ante esto, la oyente reveló que Maritza Garrido Lecca fue su compañera de colegio y lamentaba que se vea inmiscuida en este tema. Para esta mujer, la terrorista tuvo en su casa a Abimael Guzmán porque estaba enamorada del terrorista Carlos Incháustegui.

"También la quieren linchar a ella. (Maritza) Garrido Lecca estudió conmigo en el colegio. Tú (a Mónica Cabrejos) también te enamoraste de un sinvergüenza. Ella se enamoró de un sinvergüenza y ahora la quieren linchar y matar. Mátenla pues entonces", dijo Gabriela de San Isidro.

Mónica Cabrejos no toleró este argumento y arremetió contra la oyente por intentar defender a Maritza Garrido Lecca. La conductora señaló que la terrorista era bastante grande para saber quién y qué había hecho Abimael Guzmán.

"Ella sabía que Abimael Guzmán y ella cuidaba a un asesino. Será tu amiga pero ella cuidaba a un asesino. Y sabía todo. No me vas a decir que Maritza Garrido Lecca se enamoró y por eso no tiene que estar en la cárcel. ¿Tú crees que ella no sabía cuánta gente mató Abimael Guzmán?", dijo Mónica Cabrejos muy molesta.

Ante este argumento, la oyente atacó a los periodistas y dijo que los hombres de prensa hablan a su conveniencia y que por eso hacen lo que quieren. Por este motivo, Mónica Cabrejos decidió cortar la comunicación con la mujer de San Isidro.

"No soy así pero no voy a permitir que después de todas las muertes que han habido en este país, vengan a defender a Maritza Garrido Lecca y que ahora digan que ella no era terrorista, sino una chica enamorada de 27 años. Ella ya tenía libreta electoral, sabía mejor que nadie quién era Abimael Guzmán y sabía cuánta gente mataba y ella lo estaba cuidando", dijo enfática Mónica Cabrejos

