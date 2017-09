Maritza Garrido Lecca: Rechazan a la terrorista guardiana de Abimael Guzmán y le piden que se vaya del país

Nadie la quiere cerca. Maritza Garrido Lecca logró su libertad luego de 25 años, pero irónicamente todas las puertas se le cierran. No aceptan su presencia en Miraflores, donde está la casa de sus padres, ni en Casma, provincia ancashina a donde se dirigió luego de salir del Penal Ancón II.



La bailarina, que escondió a Abimael Guzmán, llegó en la madrugada a Casma. Allí se alojó en el hotel ‘Las Poncianas’. “Esto repercutirá, ya que la señora no está bien vista”, expresó Julio Meléndez, dueño del local.



El alcalde de esa localidad, Joseph Pérez, reveló que la senderista fue declarada ‘persona no grata’ ante el rechazo de los pobladores. “Su presencia puede generar alarma, que siga su recorrido”, manifestó.



Recordó que Casma también sufrió los estragos del terrorismo. “Sendero Luminoso en Pariacoto mató a tres curas y también cometieron otros atentados en Yaután”, enfatizó.



Por su parte, el comisario de la localidad, comandante PNP Juan Jiménez, dijo que Maritza Garrido Lecca permanecerá hasta hoy y seguiría su viaje con destino más al norte. Ella está acompañada por sus hermanos y una cuñada.



Maritza Garrido Lecca llego a Huaraz y pasó la noche en un hotel de Casma

RUMBO AL NORTE

El dueño del hotel donde se hospeda la llamada ‘guardiana de Abimael Guzmán’, Julio Meléndez, mostró su sorpresa e incomodidad por su huésped.



En tanto, en Miraflores tampoco la quieren como vecina. Roxana Cieza Castellano dijo haber enviado una carta al alcalde Jorge Muñoz para que la declare ‘persona no grata’. En la calle Tarata, donde en 1992 un coche-bomba de Sendero mató a 25 personas, le gritaron ‘¡Vete del país!’.



Ayer también se realizó la marcha ‘Terrorismo nunca más’, donde cientos de personas, con pancartas, expresaron su rechazo y repudio a Sendero Luminoso y el MRTA.

Maritza Garrido Lecca salió de prisión

