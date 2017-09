Maritza Garrido Lecca, la terrorista guardiana de Abimael Guzmán, se quedaría en el norte

¿Dónde vivirá la terrorista Maritza Garrido Lecca? Es la pregunta que todos se hacen desde que la llamada ‘guardiana’ de Abimael Guzmán salió libre el último lunes del Penal Ancón II, luego de cumplir su condena de 25 años. Estuvo en Casma, pero reinició su periplo hacia al norte del país.



Apenas dejó la cárcel, al promediar las 9 de la noche, fue recibida por su hermano en un vehículo. De inmediato enrumbó al norte del país.



La bailarina de ballet llegó de madrugada al hotel ‘Las Poncianas’, en Casma (Áncash), donde permaneció todo el día martes. Pero a las 11 de esa noche, a bordo de la camioneta de un huésped, para no llamar la atención, abandonó el lugar y siguió al norte.



Maritza Garrido Lecca llego a Huaraz y pasó la noche en un hotel de Casma

Se pensaba que su destino final era Chiclayo, pues cuando su expareja Carlos Incháustegui salió libre, en el 2013 tras 23 años de cárcel, dio como dirección permanente una urbanización de esa ciudad norteña.



Pero ayer Maritza Garrido Lecca llegó a Chiclayo y siguió su rumbo a Piura, donde se establecería. Al parecer, tiene familia allí.



Enterados de esta posibilidad, los piuranos expresaron su rechazo.

“En Piura no la queremos. Los senderistas acá hicieron mucho daño”, indicó una señora. Agentes de la Dincote de Piura indicaron que no podrían hacer un seguimiento de cerca a Maritza Garrido Lecca, pero que se mantendrán atentos.



En Miraflores, donde se dijo que se instalaría al lado de su madre, los vecinos también evidenciaron su molestia de tenerla como vecina.



* Maritza Garrido Lecca no ha expresado arrepentimiento por lo que hizo. Tampoco pagó un sol de los 60 mil soles de reparación al Estado.

